Лавров: Порошенко перед уходом с поста решил "по полной" навредить сменщику

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко перед уходом со своего поста напринимал серию законов, чтобы загнать в угол своего сменщика, так поступать в политике подло. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

"Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост, - отметил Лавров. - Как и [бывший президент США] Барак Обама перед приходом [нынешнего президента США] Дональда Трампа, он решил "по полной" навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена". "Наверное, кто-то считает это расчетливым. Я полагаю, что так поступать в политике подло", - сказал министр.

По его словам, Порошенко, будучи соавтором Минских договоренностей, на практике "саботировал каждую букву и весь дух этого важнейшего документа".

Лавров отверг домыслы о том, что Россия на Украине ставит интересы политики выше экономики. "Совсем не так. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была состоявшимся государством с развивающимся народным хозяйством, как было принято говорить, - подчеркнул глава МИД РФ. - У нас очень тесные экономические связи, экономики переплетены. Наш бизнес заинтересован в сотрудничестве с украинским, этот интерес взаимный".

"Хотим, чтобы рос товарооборот, чтобы наши люди получали от этого выгоду. Это совершенно очевидная вещь, - обратил внимание он. - Но власти в Киеве говорят, что они будут "душить" русских, причем не просто говорят, а принимают законы - об образовании, об украинском языке как государственном, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств".

Вина Запада

Лавров также заявил, что Западные партнеры предпочли промолчать во время госпереворота на Украине в 2014 году, на них целиком лежит вина за происходящее сейчас в этой стране.

"После того, как на Украине состоялся госпереворот вопреки соглашению, которое буквально за сутки до этого засвидетельствовали немцы, французы и поляки, мы стали стучаться в европейские двери, призывая урезонить подконтрольную им оппозицию, они разводили руками, - сказал Лавров. - То, что потом прозвучало от новых властей в адрес русских, русскоязычных на Украине, - возмутительно".

"Наши западные коллеги просто промолчали. Я до сих пор считаю, что вина за то, что сейчас происходит в этой близкой, братской нам стране, целиком лежит на западных покровителях оппозиции", - подчеркнул он.

По словам министра, США напрямую работали над подготовкой путча. "Европейцы, судя по всему, искренне пытались найти компромисс между [тогдашним президентом Украины] Виктором Януковичем и оппозицией, нашли его, подписали соглашение. Но когда переворот состоялся, они не стали употреблять свою власть, свое влияние на Киев, - напомнил он. - По крайней мере, ни французы, ни немцы не проявляли никакой активности, особенно на фоне того, как они сейчас пытаются возложить на Россию ответственность за выполнение Минских договоренностей. Просто нечестно, непорядочно".

Лавров выразил надежду, что "уроки будут извлечены".