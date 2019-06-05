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Лавров надеется, что мэр Харькова восстановит памятник Жукову

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что мэр Харькова Геннадий Кернес восстановит бюст Георгия Жукова, снесенный радикалами.

"Очень надеюсь, что мужественный мэр Харькова Геннадий Кернес, как и обещал, восстановит памятник и сделает все, чтобы наказать преступников", - сказал Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

При этом глава МИД РФ отметил, что радикалы составляют на Украине хоть и агрессивное, но меньшинство. "Агрессивное меньшинство на Украине - это те, кто свалил в Харькове памятник маршалу Георгию Жукову, герою Великой Отечественной войны, освобождавшему Украину. Именно под это меньшинство, под его вкусы пытался подстраиваться режим Петра Порошенко", - указал он.

В воскресенье в Харькове представители националистических организаций, пикетируя съезд партии "Доверяй делам", снесли бюст Жукова. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что памятник будет восстановлен за счет пожертвований. Полиция возбудила два уголовных дела в связи с происшествием.

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