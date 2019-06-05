Лавров: предложений по организации встречи Путина и Трампа в Осаке пока не поступило

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия до сих пор не получила от американской стороны конкретных предложений по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати в Осаке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

"Пока никаких конкретизированных предложений нам не поступило. Времени, правда, остается все меньше и меньше, но, думаю, если такой интерес с американской стороны будет официально подтвержден, мы не останемся в долгу", - сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова говорить с Вашингтоном на такие темы, как борьба с терроризмом, ситуация в Венесуэле, Украине, стратегическая стабильность. Так, по словам Лаврова, у РФ накапливаются озабоченности в сфере вывода вооружений в космос. "Американцы уже одобрили ассигнования на финансирование сегментов противоракетной обороны, которые будут размещаться на орбите. Это качественный скачок в том, что называется гонкой вооружений", - констатировал он.

Министр также обратил внимание на отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Сам факт того, что администрация Д. Трампа пересмотрела решение о продвижении к ратификации и отказалась, по сути дела, от присоединения к этому Договору, только усиливает напряженность в сфере стратегической стабильности, создает новые проблемы в сфере контроля над ядерными вооружениями", - указал он.

Трамп ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Позже глава МИД РФ на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.