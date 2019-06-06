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Сахалинская областная дума назначила выборы губернатора на 8 сентября

Постановление поддержали 22 парламентария

ТАСС, 6 июня. Депутаты Сахалинской областной думы на заседании в четверг назначили выборы главы региона на 8 сентября.

"В соответствии с предписаниями законодательства, Сахалинская областная дума должна назначить выборы на 8 сентября 2019 года. Комитет рассмотрел проект постановления и рекомендует его к принятию", - доложила депутатам председатель постоянного комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению Наталья Коршунова.

Постановление поддержали 22 парламентария.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В начале декабря врио сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко, который заявил о намерении участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.

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