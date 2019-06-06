Вишневский от "Яблока" подал в избирком документы для участия в выборах главы Петербурга

ТАСС, 6 июня. Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский в четверг подал в городскую избирательную комиссию документы для выдвижения на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Накануне конференция петербургского "Яблока" выдвинула Вишневского кандидатом в губернаторы.

"Я благодарен однопартийцам за оказанное мне доверие. Впереди самый сложный этап избирательной кампании - регистрация", - сказал Вишневский, которого цитирует пресс-служба.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Как уточняет пресс-служба "Яблока", это 160 подписей.

Вишневский стал 16-м кандидатом, подавшим документы в избирком. Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.