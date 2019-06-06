Выборы губернатора Липецкой области назначены на 8 сентября

ТАСС, 6 июня. Депутаты Липецкого областного совета на очередной сессии в четверг назначили дату выборов главы региона на 8 сентября, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального парламента Ольга Родионова.

"Депутаты приняли закон о назначении выборов главы региона, они пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года", - сказала Родионова.

Она уточнила, что после публикации решения депутатов в Липецкой области будет дан старт избирательной кампании и начнется выдвижение кандидатов на должность губернатора.

"В поддержку выдвижения кандидата на должность главы администрации Липецкой области должно быть собрано 6% или 163 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на выборах глав муниципальных образований Липецкой области. При этом кандидата должны поддержать депутаты не менее 15 районов и городских округов Липецкой области", - добавила Родионова.

О намерении участвовать в выборах губернатора Липецкой области ранее заявил врио главы региона Игорь Артамонов. Он написал заявление, по которому президиум политсовета Липецкого отделения "Единой России" выдвинул кандидатуру беспартийного Артамонова на предварительное голосование по определению кандидата на выборы губернатора. Как сообщили ТАСС в региональном отделении "Единой России", 14 июня на конференции будет принято решение, кто из трех кандидатов будет делегирован партией на выборы главы региона.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы был назначен Игорь Артамонов, занимавший до этого должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.