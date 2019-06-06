Лавров встретился на полях ПМЭФ с главой продовольственной программы ООН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с главой Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли.

Стороны тепло поприветствовали друг друга, далее беседа продолжилась за закрытыми дверями.

Как отмечали ранее в МИД РФ, ВПП является крупнейшей организацией системы ООН, оказывающей гуманитарную продовольственную помощь нуждающимся во всем мире. Россия систематически осуществляет взносы на проекты программы, а недавно передала ВПП ООН 97 "КамАЗов".