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ПМЭФ-2019

Богданов: Россия не получала приглашение на семинар по Палестине в Бахрейне

Замглавы МИД РФ назвал сомнительной идею проведения мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российская сторона не получила приглашений на организуемый США в Бахрейне семинар "Мир во имя процветания" по Палестине. Об этом в четверг сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Во-первых, мы до сих пор не получали никаких приглашений. Во-вторых, сама идея нам кажется очень сомнительной", - сказал он.

25-26 июня Вашингтон намерен организовать в Манаме семинар, на котором может быть озвучена экономическая часть так называемой сделки века по ближневосточному урегулированию. МИД РФ назвал это очередной попыткой навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования.

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что Китай также не получал официального приглашения от организаторов экономического форума по Палестине.

Теги
БахрейнПалестинаРоссияПМЭФ-2019
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