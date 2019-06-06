ЦИК 13 июня объявит о старте избирательных кампаний по довыборам в Госдуму

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании 13 июня планирует объявить о начале избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в четверг.

"Мы 13 июня проводим заседание ЦИК, на котором будем принимать решение уже о начале избирательных кампаний по довыборам депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. И мы начинаем 13 июня кампанию", - сказал Булаев.

По его словам, на заседании 13 июня также планируется провести широкую презентацию так называемых цифровых участков, на которых в Москве жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму. "У нас в атриуме мы развернем полноформатный участок и всем желающим дадим возможность на нем проголосовать по-настоящему. Пригласим на презентацию и коллег из партий, и экспертное сообщество, и СМИ", - пояснил Булаев.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдут более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).