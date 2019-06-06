МИД РФ: завершение следствия по хищениям в посольстве России в Израиле давно ожидалось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Завершение Следственным комитетом РФ расследования уголовного дела о хищении денежных средств посольства России в Израиле давно ожидалось, этой истории уже много лет. Так прокомментировал в четверг информацию о направлении этого дела в Генеральную прокуратуру РФ спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в беседе с журналистами на полях Петербургского международного форума.

"Знал, что открыто уголовное дело. Эта история имеет много лет, - сказал дипломат. - Давно ожидалось завершение расследования, суд, приговор".

Ранее Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела о хищении средств дипмиссии. Следствие пришло к выводу, что с октября 2012 года по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, вместе с сотрудником посольства Анной Сидоровой при содействии работника ФГУП "Госзагрансобственность" Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения более 49 млн в рублевом эквиваленте. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.