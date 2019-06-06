Богданов заявил, что Россия продолжает интенсивные контакты с Турцией по Идлибу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Москва продолжает интенсивные контакты с Анкарой на различных уровнях по ситуации в Идлибе. Об этом заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Контакты продолжаются на всех уровнях, в том числе с турецкими партнерами, контакты идут очень интенсивно, - сказал дипломат. - Обсуждаются все нюансы ситуации".

"Конечно, нельзя терпеть дальнейшее пребывание там террористических группировок, - подчеркнул Богданов. - С другой стороны, мы понимаем, что там есть гражданское население, надо к этим вопросам подходить предельно аккуратно и осторожно".

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".