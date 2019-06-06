Богданов заявил, что РФ выступает против вмешательства извне в ситуацию в Судане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия выступает против того, чтобы решение ситуации в Судане навязывалось извне, все вопросы должны быть урегулированы в рамках национального диалога. Об этом заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Ситуация сложная. Мы за то, чтобы вопросы решались в рамках национального диалога, на базе выработки консенсусных решений", - сказал дипломат.

"[Мы] против того, чтобы было внешнее вмешательство и что-то навязывалось суданцам", - подчеркнул заместитель министра.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек. После этого протестующие перекрыли основные дороги города, организовав там баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом, временно управляющим страной после отстранения от власти в апреле правившего 30 лет страной президента Омара аль-Башира.