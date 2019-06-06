Лавров обсудил с председателем Президиума Боснии и Герцеговины ситуацию на Балканах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком.

"Солидарны с вами и принимаем все необходимые меры, чтобы не допустить дискриминации Республики Сербской в рамках боснийских проблем. Важно узнать ваши оценки ситуации", - отметил министр.

Ранее председатель Президиума БиГ заявил, что на встрече с российским министром попросит его "продолжить поддерживать Республику Сербскую, Дейтонское мирное соглашение, стабильность Боснии и Герцеговины и всего региона".