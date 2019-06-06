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ПМЭФ-2019

Лавров обсудил с председателем Президиума Боснии и Герцеговины ситуацию на Балканах

Глава МИД РФ заявил, что важно не допустить дискриминации Республики Сербской в рамках боснийских проблем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком.

"Солидарны с вами и принимаем все необходимые меры, чтобы не допустить дискриминации Республики Сербской в рамках боснийских проблем. Важно узнать ваши оценки ситуации", - отметил министр.

Ранее председатель Президиума БиГ заявил, что на встрече с российским министром попросит его "продолжить поддерживать Республику Сербскую, Дейтонское мирное соглашение, стабильность Боснии и Герцеговины и всего региона".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссияПМЭФ-2019
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