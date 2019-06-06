Богданов заявил, что проблем с отправкой 30 российских военных в ЦАР не будет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Проблем с отправкой 30 российских военных в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) для участия в миссии ООН не будет, это вклад в общее дело. Об этом заявил в четверг журналистам специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это наш вклад в общее ооновское дело. Думаю, что здесь проблем не будет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, получила ли Москва согласие от ООН на отправку своих военных.

"Наоборот, решение России - это важный шаг, который приветствовался международным сообществом", - добавил Богданов

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил МИД и Минобороны России уведомить Секретариат ООН о готовности направить в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской республике до 30 военнослужащих ВС РФ. В МИД РФ неоднократно подтверждали, что Россия по просьбе руководства ЦАР оказывает этой стране военно-техническую помощь на безвозмездной основе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.