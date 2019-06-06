Встреча глав правительств России и Китая пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Следующая регулярная встреча глав правительств РФ и КНР пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Об этом в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить об отношениях между правительствами, то в сентябре в Санкт-Петербурге мы проведем 24-ю регулярную встречу глав правительств, которая идет в развитие ваших переговоров", - сказал глава российского кабмина. Медведев попросил Си Цзиньпина передать привет премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, а также другим китайским коллегам. Он констатировал, что количество мероприятий, связывающих два государства, с каждым годом увеличивается.

В свою очередь Си Цзиньпин, говоря о предстоящей встрече двух премьеров, выразил надежду на обсуждение конкретных планов сотрудничества в различных сферах. "Я уверен, что ваша с ним встреча получит очень хорошие результаты", - заметил он.

Открывая переговоры, российский премьер процитировал Си Цзиньпина, который накануне в Кремле заявил, что российско-китайские отношения в настоящий момент "крепки, как скала", отметив, что такое стратегическое партнерство нужно беречь как зеницу ока. Глава российского правительства подчеркнул, что Москва и Пекин взаимодействуют в области политики, экономики, а также поддерживают тесные связи на площадках множества международных организаций и объединений. "Все это отражает грани нашего сотрудничества в настоящий момент", - сказал Медведев.

Он также отметил передачу двух панд московскому зоопарку, назвав эту церемонию символом дружбы. Бамбуковый медведь является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".

Перспективы сотрудничества

Си Цзиньпин подчеркнул, что на состоявшихся днем ранее переговорах в Кремле, он и президент РФ Владимир Путин очертили новые перспективы двустороннего сотрудничества. "Содержание нашего стратегического взаимодействия постоянно расширяется", - добавил он, упомянув, что государства в этом году отмечают 70-летие установления дипотношений. По словам Си Цзиньпина, отношения России и КНР "стали важным гарантом мира, стабильности и развития во всем мире".

В среду в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. 6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт-Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.