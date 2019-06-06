Лавров обсудил с главой Всемирной продовольственной программы ситуацию в горячих точках

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и обсудил с ним гуманитарную ситуацию в зонах конфликтов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили круг вопросов двусторонней повестки дня, - отметили в дипведомстве. - Состоялся обмен мнениями о текущей гуманитарной ситуации в мире, в частности в Йемене, Венесуэле, Сирии, КНДР".

В ходе встречи "была выражена приверженность незыблемым основам оказания гуманитарной помощи, зафиксированным в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН", подчеркнули в министерстве.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.