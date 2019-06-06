{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: визит Папы Римского в Россию пока не обсуждается

Ранее Кремль подтвердил, что аудиенция у Папы Римского Франциска планируется у президента РФ Владимира Путина во время предстоящего визита в Италию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Кремль пока не рассматривает вопрос о приглашении в Россию Папы Римского Франциска. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о приглашении понтифика в Россию. - Пока обсуждается визит Путина в Ватикан, вы забегаете вперед".

При этом представитель Кремля не стал комментировать, будет ли такого рода приглашение передано в ходе аудиенции у Папы Римского, во время визита российского лидера в Италию. "Пока не могу сказать, пока идет только подготовка", - заметил Песков.

Ранее Кремль подтвердил, что аудиенция у Папы Римского Франциска планируется у президента РФ Владимира Путина во время предстоящего визита в Италию. В четверг Ватикан сообщил, что Папа Римский примет президента России 4 июля.

В новость были внесены изменения (12:54 мск) - добавлены подробности.

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
МИД РФ: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Венесуэле
Ранее о готовности помогать и впредь Венесуэле говорил глава ведомства Сергей Лавров
Читать полностью