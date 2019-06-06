В МИД РФ заявили, что договоренности о приезде Мадуро на ПМЭФ не было

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Конкретных договоренностей о приезде президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не было. Об этом заявил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"О приезде Мадуро на ПМЭФ речь шла исключительно в общепостановочном плане без каких-либо конкретных договоренностей с самого начала, поэтому говорить "не приехал" - это немного неправильная постановка", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что РФ находится в постоянном контакте с венесуэльским правительством "на различных уровнях". "Если возникнет необходимость встречи, она будет проведена", - добавил Щетинин.

Ранее представители Венесуэлы, в том числе глава МИД республики, не исключали, что Мадуро может приехать на форум.