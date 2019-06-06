Кремлю неизвестно, подавал ли осужденный за шпионаж Берг прошение о помиловании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Кремлю неизвестно, направлял ли осужденный в РФ за шпионаж подданный Норвегии Фруде Берг прошение о помиловании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не располагаю никакой информацией о том, что такое прошение подавалось", - подчеркнул он.

Ранее Песков говорил, что президент России Владимир Путин примет решение о том, помиловать Берга или нет, если соответствующий запрос с соблюдением всех необходимых процедур поступит в Кремль. Пресс-секретарь напомнил, что существует положение законодательства, согласно которому прошение о помиловании от осужденного проходит территориальные и региональные инстанции и поступает в Кремль, после чего решение о помиловании принимает глава государства.

Московский городской суд в апреле признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.