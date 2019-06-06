Полпред президента в ЮФО представил врио губернатора Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Полпред президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов представил в четверг врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на заседании думы региона, сообщили ТАСС в пресс-службе полпредства.

"Указом главы государства от 5 июня 2019 ... врио губернатора Астраханской области назначен Бабушкин Игорь Юрьевич", - сказал полпред. "Он, так же, как и вы - волжанин, родился и вырос в Ярославской области, на Волге", - добавил Устинов.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона 46-летного Игоря Бабушкина, ранее работавшего заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).