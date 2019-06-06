Депутаты Калмыкии назначили выборы главы республики на 8 сентября

ТАСС, 6 июня. Депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии назначили выборы главы республики на единый день голосования 8 сентября. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

"Выборы главы Калмыкии назначены на 8 сентября", - сказали в пресс-службе.

Согласно республиканским законам, выдвигать кандидатов в главы республики могут только партии.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова "по собственному желанию". Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен 38-летний Бату Хасиков. Он сообщал ТАСС, что намерен выдвигаться на выборах главы Калмыкии.

Ожидается, что в единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.