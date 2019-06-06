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ПМЭФ-2019

Лавров заявил, что РФ заинтересована создать межправкомиссию с Парагваем

Российская сторона передала проект соответствующего соглашения парагвайским коллегам в октябре 2018 года, отметил министр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. России и Парагваю нужно создать межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-президентом Парагвая Уго Веласкесом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

"У нас растет товарооборот, в прошлом году почти на 40% он вырос. Мы считаем, что пришла пора создать межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал министр. Он отметил, что российская сторона передала проект соответствующего соглашения парагвайским коллегам в октябре 2018 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПарагвайРоссияПМЭФ-2019
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