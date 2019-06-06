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МИД РФ: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Венесуэле

Ранее о готовности помогать и впредь Венесуэле говорил глава ведомства Сергей Лавров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин не сомневается, что гуманитарная помощь Венесуэле со стороны России будет продолжаться.

"Мы находимся в самом тесном взаимодействии прежде всего и с правительством Венесуэлы, и с международными организациями, ооновскими, которые осуществляют такое гуманитарное содействие. По этим каналам такая помощь будет продолжаться, это бесспорно", - сказал дипломат журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

В марте Россия доставила в Венесуэлу около 7,5 тонны лекарств, медицинских инструментов и оборудования. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подтвердил готовность России и впредь оказывать Венесуэле гуманитарное и иное содействие в решении острых социально-экономических проблем "через различные механизмы гуманитарного реагирования, которые приемлемы для венесуэльского правительства".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПМЭФ-2019
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