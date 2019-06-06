Хасиков рассчитывает на выдвижение на выборах главы Калмыкии от "Единой России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков рассчитывает на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы региона от "Единой России".

"От партии однозначно, от "Единой России", - сообщил ТАСС Хасиков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о том, как он будет выдвигаться - в порядке самовыдвижения или от партии.

Ранее сообщалось, что нового главу республики Калмыкия выберут 8 сентября. Глава Калмыкии избирается всенародным голосованием.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен 38-летний Бату Хасиков. Он сообщал ТАСС, что намерен выдвигаться на выборах главы Калмыкии.

Ожидается, что в единый день голосования, 8 сентября, прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.