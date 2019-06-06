Владимир Путин принял участие в церемонии награждения Си Цзиньпина. Трансляция завершена

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения председателя КНР Си Цзиньпина званием почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.

Китайский лидер находится в России с государственным визитом с 5-7 июня и принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.