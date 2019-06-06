Лимаренко заявил о готовности идти на выборы губернатора Сахалинской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подтвердил ТАСС намерение участвовать в выборах губернатора после того, как Сахалинская областная дума назначила дату выборов на 8 сентября.

Ранее в четверг депутаты Сахалинской областной думы на очередном заседании 22 голосами "за" назначили досрочные выборы главы региона на 8 сентября.

"На выборы я иду. Своих кандидатов в сенаторы я вам сегодня пока не выдам", - сказал Лимаренко.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В начале декабря того же года врио сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко, который заявил о намерении участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.