Мутко заявил, что результаты соцопросов учтут при оценке эффективности работы губернаторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Результаты социологических опросов населения будут учитываться при оценке эффективности работы губернаторов, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Самый главный показатель доверия граждан - это социология, опросы, которые говорят о том, как люди реагируют, насколько они вовлечены в управление собственным регионом. Потом все показатели соцопросов будут увязаны с нашими национальными целями - это и вопросы, связанные с уровнем жизни, демографией, дорогами. Источники будут разные, будут проводится специальные опросы", - сказал Мутко.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, обязующий администрацию главы государства разработать и представить до 1 июня на утверждение президента методику расчета показателя эффективности работы губернаторов. Согласно указу, в перечень показателей входят уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и другие.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.