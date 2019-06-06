Путин: США выходом из договоров раскачивают каркас мировой системы безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки выходом из договоров по ограничению вооружений раскачивают каркас международных отношений в сфере глобальной безопасности. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос гендиректора ТАСС Сергея Михайлова.

Президент напомнил, что ранее США вышли из договора по ПРО. "А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности, и очень серьезный шаг", - сказал Путин. Он добавил, что теперь США по сути в одностороннем порядке решили прекратить участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), причем, в этом случае пытаются "свалить" ответственность за это на Россию.

Продление СНВ-3

Президент уверен, что новейшее гиперзвуковое оружие России будет способно защитить страну даже в случае прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Российский лидер подчеркнул, что с Россией до сих пор никто не ведет переговоров о продлении Договора СНВ-3, который закончится в 2021 году.

"Ну можно не продлевать. У нас новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу - я имею в виду то, что мы сделали значительный шаг вперед и, надо прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипер[звукового] оружия", - сказал Путин.

Российский лидер призвал не только США, но и другие страны к открытой дискуссии по вопросам стратегической стабильности.

При этом Путин заявил, что разговор с Трампом в части стратегической стабильности вселяет определенный оптимизм, но нужны практические шаги.

Российский лидер считает необходимым привлекать к обсуждению тем стратегической стабильности в мире все ядерные страны, не только признанные.