Глава Минвостокразвития прибыл в КНДР на переговоры о сотрудничестве

ПХЕНЬЯН, 6 июня. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов прибыл в четверг в КНДР с рабочим визитом, сообщает корреспондент ТАСС. В пхеньянском международном аэропорту Сунан главу Минвостокразвития встретил заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь министра Марина Евсеева, в ходе визита в Пхеньян, который продлится до 8 июня, состоится встреча сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР. С корейской стороны сопредседателем комиссии является министр внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ. По словам Евсеевой, также запланированы рабочие встречи с представителями отраслевых ведомств КНДР для обсуждения конкретных проектов сотрудничества.

Ранее информированные источники ТАСС в Пхеньяне сообщали, что главной целью визита главы Минвостокразвития станет детальная проработка тех договоренностей, которые были достигнуты на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке. При этом Александр Козлов в преддверии визита сообщил на своем Youtube-канале, что в Пхеньяне "большая работа предстоит с РЖД, Минтрансом, Минфином и Минэкономразвития".

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоялись 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Лидеры обстоятельно обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также подробно рассмотрели вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.