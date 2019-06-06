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Врио главы Астраханской области Бабушкин входит в третий поток "школы губернаторов" ВШГУ

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в 2017 году

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин входит в третий поток слушателей "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Об этом сообщил ТАСС в четверг источник.

"Президент назначает врио глав регионов из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы", - отметил он, уточнив, что Бабушкин входит в третий поток слушателей программы.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона 49-летнего Бабушкина.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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