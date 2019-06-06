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Встреча Владимира Путина с главами информагентств на полях ПМЭФ. Главное

© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума. ТАСС приводит основные тезисы из сказанного президентом на мероприятии.

О возможном расторжении СНВ-3

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Новейшие разработки России способны защитить страну даже в случае прекращения действия СНВ-3. Москва сделала значительный шаг вперед и обогнала конкурентов по созданию систем гиперзвукового оружия.

При этом Путин отметил, что если договор не продлится, то в 2021 году "вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения".

При этом президент рассказал, что его последний разговор с Дональдом Трампом вселил в него определенный оптимизм. Лидеры согласились, что деньги от гонки вооружений можно было бы направить на другие цели. Путин также предложил начать международные переговоры на эту тему. По его мнению, в них должны участвовать все страны, обладающие ядерным оружием.

О годовщине высадки в Нормандии

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Владимир Путин спокойно отнесся к отсутствию приглашения на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.

Он отметил, что Россия тоже не всех приглашает на каждое мероприятие. "Я что, свадебный генерал, что ли? — добавил он с улыбкой. — У меня и своих дел хватает".

Говоря об открытии второго фронта в годы Второй мировой войны, Путин напомнил, что "первый-то был у нас". Он также назвал президента США Франклина Делано Рузвельта великим человеком.

О мирном договоре с Японией

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Заключению мирного договора между Москвой и Токио мешает американско-японское военное сотрудничество. 

"Действительно, в значительной степени это связано с военным сотрудничеством Японии с Соединенными Штатами", — подчеркнул глава государства.

Об отношениях России и ЕС

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России не нужна слабая Европа. По словам Путина, Москва хранит в евро 40% золотовалютных резервов, а Евросоюз является самым большим торгово-экономическим партнером.

Если Европарламент начнет отменять антироссийские рестрикции, то и Россия готова к их взаимному снятию.

При этом Путин не ожидает, что Италия предпримет шаги для смягчения антироссийских санкций со стороны Брюсселя.

Президент также отметил активизацию российско-болгарского сотрудничества почти по всем направлениям. 

Об отношениях РФ и Великобритании

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Владимир Путин призвал Лондон перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями. Говоря о деле экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, президент заметил, что не Россия шпионила против Великобритании.

"Это же ваш агент, а не наш, значит, вы против нас шпионили", — отметил российский лидер.

По мнению президента, сторонам сейчас гораздо важнее решать глобальные вопросы, а не заниматься играми спецслужб.

О кризисе в Венесуэле

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Россия считает недопустимым вмешательство в дела Венесуэлы и в дела других стран. Даже те, кто осуждают Мадуро, не поддерживают военное решение кризиса в республике. 

Путин отметил, что примеры Ливии и Ирака подтверждают негативные последствия силовых методов. Путин также заявил, что Россия не создает в Венесуэле никаких военных баз, а лишь выполняет обязательства по контрактам в сфере ВТС. 

По словам президента, долг Венесуэлы перед Россией составляет $3,5 млрд, Каракас его добросовестно погашает.

Как указал глава государства, некоторые страны отказываются выработать общие правила невмешательства в дела других, чтобы самим прибегать к такой практике.

О кризисе вокруг Ирана

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Россия не согласна с действиями США в отношении Ирана и призывает вернуться к нормальному диалогу. Президент считает, что все претензии к Тегерану можно обсуждать, не разрушая достигнутые ранее соглашения.

Путин выразил беспокойство, что методы Вашингтона в этом вопросе могут довести до "самой последней черты". 

О международной коммуникации

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Путин предложил США и другим странам создать правила использования современных коммуникационных ресурсов в отношении друг друга.

Как заявил президент, сейчас "средства воздействия друг на друга, причем неподконтрольные официальным властям, в изобилии присутствуют в подавляющем большинстве стран".

Президент призвал договориться о правилах поведения и о взаимных обязательствах в этом вопросе.

Он также вновь заверил, что Россия не вмешивается и собирается вмешиваться в выборы в США.

"Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие выборы. Это наша принципиальная позиция", — сказал глава государства.

О ценах на нефть

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Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, а уровень $60–65 за баррель вполне устраивает российский бюджет. Президент также добавил, что что механизм сотрудничества РФ с ОПЕК продолжит работать, а решения будут консолидированными.

О борьбе с героизацией нацизма

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Президент РФ считает важным сохранение исторической памяти о мировых войнах и противостояние героизации нацистов.

По его словам, в ряде столиц Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике "разгуливают люди со свастикой". "Почему там происходит героизация нацизма?" — спросил он. 

Путин заметил, что в Европе с этим борются только активисты еврейского движения. Говоря о современных отношениях между странами, глава государства призвал помнить уроки трагического прошлого, чтобы не допустить повторения подобного.

О национальных героях

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Путин считает, что в истории России много героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I.

"Одного вы уже назвали — Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения", — сказал президент. "Потом — Петр I, он основал город, в котором я родился, он реформатор известный и великий, он преобразил нашу страну", — продолжил Путин.

"У нас много [героев], нельзя на ком-то одном сосредоточиться, много деятелей искусства, государственных деятелей", — сказал президент. Он заметил, что очень любит музыку Чайковского.

О книгах для молодежи

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Владимир Путин считает, что молодым людям полезно читать Священные писания мировых религий, так как в них содержатся гуманистические начала.

По мнению президента, благодаря этому мир может стать лучше, спокойнее и стабильнее. 

 

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