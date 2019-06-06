Встреча Владимира Путина с главами информагентств на полях ПМЭФ. Главное

Новейшие разработки России способны защитить страну даже в случае прекращения действия СНВ-3. Москва сделала значительный шаг вперед и обогнала конкурентов по созданию систем гиперзвукового оружия.

При этом Путин отметил, что если договор не продлится, то в 2021 году "вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения".

При этом президент рассказал, что его последний разговор с Дональдом Трампом вселил в него определенный оптимизм. Лидеры согласились, что деньги от гонки вооружений можно было бы направить на другие цели. Путин также предложил начать международные переговоры на эту тему. По его мнению, в них должны участвовать все страны, обладающие ядерным оружием.