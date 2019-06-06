Путин: некоторые страны стремятся оставить в своих руках инструменты вмешательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что некоторые страны отказываются выработать общие правила невмешательства в дела других, чтобы самим прибегать к такой практике.

"Те, кто не хотят этого делать [вырабатывать общие правила], не хотят договариваться, они хотят оставить в своих руках инструменты вмешательства, но отказывая другим в использовании подобных инструментов", - констатировал глава государства на встрече с руководителями информагентств.

Он уверен: "Так дела на международной арене не делаются. Это же не империализм какой-то общепланетарный. На международной арене дела делаются в ходе переговоров с учетом интересов друг друга".

Для примера Путин привел нынешнюю ситуацию в Венесуэле. "Нравится кому-то [президент Венесуэлы Николас] Мадуро - не нравится, но говорить о том, что возможно вмешательство, в том числе военное в Венесуэле - хорошо это или плохо? Почему одна из ведущих стран позволяет себе это делать, считая, что весь американский континент - это ее задний двор? Это какой пример Соединенные Штаты подают другим странам?" - перечислил риторические вопросы российский лидер.

На его взгляд, нужна единая система использования коммуникационных ресурсов. "Давайте договоримся об общих правилах и будем их придерживаться, выработаем систему контроля, проверки. Я здесь не вижу ничего невозможного", - сказал глава государства.

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