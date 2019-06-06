Путин спокойно отнесся к тому, что его не пригласили на годовщину высадки в Нормандии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что спокойно отнесся к тому, что его не пригласили на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом он сказал на встрече с главами международных информационных агентств.

"Это не имеет значения, - заявил Путин, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он отсутствием приглашения. - Имеет значение другoе - правда об истории и об ужасной трагедии, котoрая постигла человечество во время Второй мирoвой войны".

"Мы тоже не всех приглашаем, не на каждoе мероприятие. Почему меня обязательно должны приглашать? Я чтj, свадебный генерал что ли? - добавил он с улыбкой. - У меня и своих дел хватает". "Если заняться конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами", - продолжил шутить глава государства.

Говоря об открытии второго фронта в годы Второй мировой войны, президент напомнил, что "первый то был у нас". Путин также вспомнил, что незадолго до открытия второго фронта в качестве его возможного места назывались Балканы и другие регионы. "Все-таки надо отдать должное [президенту США Франклину Делано] Рузвельту, он принимал решение не из политических соображений, а военно-стратегических и оказался прав, - заметил он. - Рузвельт был великий человек".