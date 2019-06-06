Администрацию Приморья преобразуют в правительство к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Приморья будет преобразована в правительство к концу года и заработает в новом виде в начале 2020 года, структуру возглавит председатель правительства, основным претендентом на роль которого является первый вице-губернатор региона Вера Щербина. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор края Олег Кожемяко.

"[Правительство возглавит] председатель правительства <...>. Мы это все [преобразование в правительство] сделаем планомерно к новому году, и с нового года это будет уже правительство Приморского края. <...> [Вера] Щербина - основная кандидатура на пост председателя правительства", - сообщил Кожемяко, добавив, что штат расширять не планируется. Сейчас ведется анализ работы чиновников администрации с тем, чтобы определить их эффективность и дальнейшую судьбу.

Как сообщила пресс-служба краевой администрации, планируется провести оптимизацию, в том числе за счет слияния смежных департаментов. Например, предполагается объединить в одно министерство департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли. Будет создан департамент малого и среднего предпринимательства.

Первым шагом на пути к реформе должно стать изменение Устава региона, этот вопрос планируется вынести на рассмотрение депутатов Законодательного собрания края в июне, сообщила пресс-служба. Новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства. Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.

Назначение в декабре 2018 года на пост врио первого вице-губернатора Веры Щербиной стало одним из первых кадровых решений Олега Кожемяко в должности губернатора края. В январе ее кандидатуру одобрило Законодательное собрание региона.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.