Замглавы МИД России заявил, что Турция подтверждает созыв саммита в астанинском формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Турецкая сторона подтверждает планы созыва очередного саммита в астанинском формате по Сирии, но конкретных дат пока нет. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Саммиты проводятся регулярно. Следующий должен состояться в Турции. Пока турецкие товарищи это подтверждают, - сказал он. - Пока дат нет".

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что саммит пройдет не раньше сентября.

Предыдущая встреча лидеров России, Ирана и Турция прошла 14 февраля в Сочи.