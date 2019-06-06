Постпред РФ при ЕС: налаживание с Украиной возможно после выполнения ей "Минска-2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Урегулирование ситуации на Украине возможно после выполнения украинской стороной минских соглашений. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на сессии клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России?", проходящей на полях Петербургского международного экономического форума.

"Нам незатейливо предлагают действовать по формуле "помогите нам помочь вам". Пусть Москва сделает некий жест доброй воли в отношении Киева в рамках урегулирования, после которого, дескать, все тут же начнет налаживаться, - сказал он. - Хотя налаживаться все может только при выполнении другого условия - выполнения украинской стороной минских соглашений".

"Многие мои собеседники из стран ЕС откровенно говорят, что пять лет назад никто в ЕС не мог представить, что кризис вокруг Украины затянется настолько, что у него появится собственная инерция, преодолеть которую архисложно", - отметил Чижов.

По словам дипломата, наиболее "догадливые европейские политики уже поняли, что так называемые санкции в отношении России не работают". "Однако как выбираться из ловушки, в которую они сами себя загнали в 2014 году, не знают", - резюмировал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.