Путин считает, что Испания сама должна решить вопрос с Каталонией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Испания сама должна решить вопрос о своей территориальной целостности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами информационных агентств, организованной ТАСС.

"То же самое касается и Испании. Испания должна сама решить, как существовать в том числе с проблемными территориями, с Каталонией и на Севере, - сказал Путин. - Там есть некоторые вопросы, Страна басков и т.д."

Он с удовлетворением констатировал, что до сих пор удавалось решить эти проблемы. "Мы рассчитываем на то, что эти вопросы будут решены в ходе диалога и на основе принимаемых легитимных решений в ходе дискуссии", - добавил он.

Российский лидер подчеркнул, что Москва с большим пиететом относится к Испании, к испанскому народу, к испанской истории. "У нас хорошие, глубокие отношения, исторические корни очень хорошие. Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны разваливались одна за другой", - заключил глава российского государства.