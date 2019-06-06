Новый врио губернатора Астраханской области пока не планирует кадровые перестановки

АСТРАХАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Новый временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что пока не планирует кадровые перестановки.

"Поработаем, потом решим", - сказал Бабушкин журналистам, отвечая на вопрос про кадровые перестановки в регионе.

Бабушкин добавил, что Астрахани необходимы средства для поддержания внешнего облика на должном уровне.

"В Астраханской области до этого не бывал, но проблемы Астраханской области, на мой взгляд, аналогичны тем, которые есть в соседних регионах. Сегодня мы проехали по городу вместе с Морозовым (Сергей Морозов, бывший врио губернатора Астраханской области - прим. ТАСС). Хорошие впечатления, красивый город. Нужно вкладывать деньги, чтобы его внешний облик, фасады и вся архитектура были на должном уровне", - сказал Бабушкин.

Он также заметил, что президент поставил перед ним задачи "поддержать все стратегические решения, которые были начаты предыдущим главой субъекта для улучшения жизни населения".