Захарова: РФ выступает против создания искусственных границ в информационном пространстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Москва не является инициатором попыток поставить под контроль информационное пространство и выступает против создания в нем искусственных границ. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии, посвященной цензуре в интернете.

По ее словам, еще несколько лет назад на Западе появилась тенденция создания границ в информационном пространстве. "Это как та самая стена, разделяющая США и Мексику, о которой не раз говорил президент США Дональд Трамп. Такие же стены начинают возводиться в информационном пространстве между странами, народами и даже в рамках одного языкового пространства. И сегодня эти процессы набирают колоссальные обороты", - обратила внимание дипломат.

Она также отметила, что в разных частях света эти процессы объясняются по-разному, в том числе необходимостью противодействовать пропаганде. "Но на самом деле речь идет о том, чтобы так или иначе поставить под контроль информационное пространство, которое последние десятилетия начало жить собственной независимой жизнью, и закрепить это на законодательном уровне, - подчеркнула Захарова. - Россия не является инициатором этого процесса, наоборот, мы пытаемся его предотвратить".

"Франция, Великобритания, Германия, США уже перешли от обсуждения к проработке жестких законопроектов, которые не идут ни в какое сравнение с российскими проектами. Это очень опасно", - указала она.

Отвечая на вопрос о том, как можно противодействовать данному процессу, официальный представитель МИД сказала: "Столько бороться за свои права, принимать законы, декларации, защищающие свободы слова, чтобы за несколько лет все это потерять". "Профессиональное журналистское сообщество должно поставить вопрос: как этому противодействовать", - пояснила Захарова, отметив, что такие дискуссии уже идут.