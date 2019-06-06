Глава Карачаево-Черкесии в ближайшее время объявит сенатора вместо Арашукова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ближайшее время подпишет указ о новом сенаторе от исполнительной власти республики вместо досрочно отправленного в отставку Рауфа Арашукова.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

Совет Федерации 22 мая досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

"В рамках закона в ближайшее время на днях кандидату объявлю, подпишу указ", - сказал Темрезов ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

Ранее сообщалось, что, согласно закону, новым сенатором может стать один из кандидатов в Совфед, представленных главой республики при избрании - это местные депутаты Иналь Гашоков и Крым Казаноков. Если кандидаты из списка откажутся от поста сенатора, то представителем главы республики в Совфеде должен быть назначен депутат парламента КЧР.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.