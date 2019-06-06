Путин не ожидает, что Италия предпримет шаги для смягчения санкций ЕС против России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия не ожидает от Италии шагов, которые бы смягчили антироссийские санкции ЕС, но рассчитывает на дальнейшее развитие отношений двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, комментируя свой предстоящий, как ожидается, в июле визит в Италию.

"Нет, не ожидаем", - ответил Путин на вопрос главного редактора итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, ожидает ли он в ходе визита в Италию шагов от властей этой страны по смягчению европейских ограничений в отношении Москвы.

Президент РФ подчеркнул, что Италия является дисциплинированным участником Европейского Союза и НАТО, и не предвидится "никаких изменений для того, чтобы Италия самостоятельно приняла какие-то решения, которые идут в разрез с сегодняшними основными течениями, с мейнстримом в западном сообществе". "[Для подобных решений] должна быть совсем другая ситуация - и другая мировая политика, и другая национальная политика многих стран, в том числе, Италии. Но мир сегодня к такому уровню суверенитета пока не готов, я думаю, что и отдельные страны Европы тоже не готовы", - заметил российский лидер. "Но нас это не пугает, ничего здесь страшного нет", - добавил Путин.

При этом он подчеркнул, что РФ ожидает развития двусторонних связей с Италией, с которой у нее традиционно сложились добрые отношения. "Мы особенно дорожим тем, что, и у нас в России, и, как мы чувствуем, в Италии, вне зависимости от внутриполитического контекста, есть общенациональный консенсус на поддержание и развитие добрых межгосударственных отношений. Мы очень благодарны за это итальянскому народу, потому что политическое руководство страны, конечно, не может не учитывать настроения своих граждан, мы просто это чувствуем", - сказал Путин.

Он добавил, что благодарен и самому политическому руководству Италии, которое показывает российской стороне "свое желание найти пути улучшения" как отношений двух стран, так и отношений РФ и ЕС в целом. "Я ожидаю [во время предстоящего визита в Италию] таких вот широких дискуссий - и двустороннего характера, и по вопросам международных отношений", - сказал президент РФ. Он также выразил надежду на развитие бизнес-связей, подчеркнув, что власти РФ будут делать все, чтобы итальянский бизнес чувствовал себя в России как дома.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Путин посетит с визитом Италию в середине лета текущего года. Позднее посол Италии в России Паскуале Террачано заявил, что визит президента России ожидается в июле. Ватикан в четверг сообщил, что на 4 июля намечена встреча президента РФ с Папой Римским Франциском.