Постпред РФ при ЕС: предсказатели скорого развала Евросоюза недооценивают его живучесть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия не видит признаков скорого развала Евросоюза, но и не считает организацию "сверкающим храмом". Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на сессии клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России?", проходящей на полях Петербургского международного экономического форума.

"Во многом корень нынешних нервных шараханий Вашингтона и растерянности Европы на глобальном уровне заключается в просчете даже не столько с темпами, сколько с направлением процесса глобализации, который не оправдал надежд коллективного Запада, пойдя по иной траектории", - сказал Чижов.

"Встает резонный вопрос: какое же место уготовано в этом меняющемся мире Европе и ЕС? Уверен, что те, кто предсказывает Евросоюзу скорый развал, недооценивают живучесть этого объединения, - отметил дипломат. - Но заблуждаются и те, кто видит ЕС как сверкающий храм на вершине горы, попасть в который якобы мечтают все европейские государства, а также не прочь жители остальных частей света".

По словам посла, ЕС не может претендовать на глобальное доминирование в экономике и генерирование лучших в мире демократических стандартов. "В повестке дня у ЕС удержание позиций в многополярном мире сегодня и завтра, - обратил внимание Чижов. - Шансы есть, но реализовать их можно путем взаимодействия с остальными опорами нашей общей евразийской цивилизации, ключевой из которых является Россия".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.