Генпрокурор России на полях ПМЭФ встретился с главами прокуратур Венгрии и Сербии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форме провел встречи с генеральным прокурором Венгрии Петером Полтом и государственным прокурором Республики Сербии Загоркой Доловац. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, на встрече с генпрокурором Венгрии Чайка поблагодарил его за принятое приглашение посетить ПМЭФ и отметил позитивное развитие сотрудничества прокуратур двух стран в правовой сфере.

Основой для взаимодействия двух ведомств уже больше 10 лет является соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, в ходе исполнения которого уже реализованы три межведомственные программы и состоялся конструктивный диалог по наиболее актуальным вопросам прокурорской деятельности.

Чайка убежден, что подписанная в четверг на ПМЭФ программа сотрудничества между прокуратурами России и Венгрии на 2019-2021 годы позволит укрепить рабочие контакты прокуроров и даст им возможность поделиться передовыми практиками противодействия использованию современных технологий при совершении преступлений террористического характера, обменяться опытом по защите экономических интересов государства и общества, а также по возврату имущества, полученного преступным путем.

На встрече с сербской коллегой Чайка отметил важность площадки форума, который более двух десятилетий вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности и формирование повестки международного сотрудничества, для публичного информирования бизнес-сообщества о принимаемых прокуратурами России и Сербии мерах для пресечения злоупотреблений в отношении предпринимателей и инвесторов. Он отметил, что успешно выполняется программа, подписанная прокурорами в прошлом году в Белграде.

Российские и сербские эксперты обменялись опытом работы по актуальным направлениям прокурорской деятельности. Обсуждены вопросы участия прокуроров в борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми, нелегальной миграцией, преступлениями террористического характера, а также с использованием интернета в преступных целях.

Генпрокурор России выразил убежденность в том, что заданный вектор развития российско-сербских отношений по линии прокуратур будет способствовать успешному поиску решений в борьбе с новыми вызовами и угрозами и поблагодарил Доловац за приглашение вновь посетить Сербию, включив этот визит в свой рабочий график.