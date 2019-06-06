Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком отказал в регистрации московской городской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума в РФ. Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

Ходатайство о регистрации поступило в городской избирком 30 мая. Инициаторы планировали вынести на референдум четыре вопроса, касающихся возврата прямых выборов глав городов и районов, отмены повышения пенсионного возраста, отмены муниципального фильтра, а также обязательного вынесения на местные референдумы вопросов о создании мусорных полигонов и строительстве мусоросжигательных заводов.

"Поданные документы не соответствуют ряду норм конституционного закона "О референдуме". При наличии таких обстоятельств Мосгоризбирком обязан принять решение об отказе в регистрации региональной подгруппы по проведению референдума", - сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Так, инициаторы референдума не приложили к ходатайству протокол собрания региональной подгруппы, не определен количественный состав региональной подгруппы, на момент избрания председателя и секретаря собрания не были определены лица, ответственные за подсчет голосов.