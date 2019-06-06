Матвиенко высоко оценила усилия генсека ООН по искоренению гендерного неравенства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала высокую оценку усилиям, которые предпринимает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по искоренению гендерного неравенства.

"Я всегда привожу в пример то, что в ООН на руководящих должностях женщин больше, чем мужчин", - сказала спикер в четверг на встрече с главой всемирной организации, которая прошла в Таврическом дворце. "Вы не только пропагандируете гендерное равенство, но вы его реализуете на практике, - подчеркнула она. - Вы поступаете, как мудрые руководители, потому что, чего тут скрывать, женщины более работоспособны".

Присутствовавшие на встрече мужчины, в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава Контртеррористического офиса ООН Владимир Воронков и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев засмеялись. "Это дискриминация мужчин", - пошутил Косачев.

"Действительно, я привержен увеличению числа женщин во властных структурах", - подтвердил Гутерриш. "Думаю, что мы достигнем полного паритета между мужчинами и женщинами в руководстве ООН раньше, чем планировалось. Мы планировали сделать это к 2021 году, но, думаю, что нам это удастся выполнить уже к концу 2019 года", - сообщил глава всемирной организации.

В этой связи генсек упомянул, что новым руководителем офиса ООН в Женеве также стала женщина - представительница России Татьяна Валовая. "Да, я ее знаю, - ответила Матвиенко. - Она отличный профессионал".