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ПМЭФ-2019

Путин выразил надежду, что участие в ПМЭФ будет для Пашиняна полезным и интересным

Президент России назвал форум "хорошей площадкой" для встреч с коллегами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет для него полезным и интересным.

"Я не сомневаюсь, что вам будет интересно и, надеюсь, полезно, поучаствовать в дискуссиях в рамках Петербургского международного экономического форума. Это хорошая площадка, чтобы встретиться с коллегами, пообщаться, обменяться мнениями по текущим вопросам экономической повестки дня, поговорить о некоторых вопросах политического характера. Такое, на мой взгляд, полезное и серьезное мероприятие", - сказал Путин на встрече с Пашиняном, который впервые принимает участие в форуме.

Президент напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении, занимая долю в 26% во внешней торговле этой страны. Российские прямые инвестиции в Армению составляют почти $2 млрд.

"[Есть] и много других моментов, которые показывают особый союзнический характер наших отношений", - заключил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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