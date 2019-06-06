Посол России в Белоруссии убежден в наличии большого потенциала Союзного договора

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Союзный договор Белоруссии и России имеет большой потенциал. Такое мнение высказал на брифинге в четверг посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Абсолютно убежден в том, что сейчас, на этом этапе, и те предложения, которые готовят стороны по реализации Союзного договора по совершенствованию и взаимоувязыванию шагов и их координации, подчеркивают, что потенциал Союзного договора велик, - сказал дипломат. - И можно очень многое сделать во благо двух стран на фундаменте учета национальных интересов".

При этом, по мнению посла, споры между Москвой и Минском время от времени могут возникать, однако их надо "рассматривать через призму стратегического партнерства".

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что стоит задача к 21 июня на 90% согласовать позиции сторон по интеграции в Союзном государстве, сейчас они сходятся на 70%.