Захарова заявила, что Зеленский должен послать всей Украине сигнал о мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен послать сигнал о мире всей своей стране, включая население Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RT, отвечая на вопрос, каким сигналом для России являются первые действия нового президента Украины.

"Зеленский должен посылать сигналы не России, а своим гражданам. И не только тем, кто голосовал за нового президента, но и тем, у кого не было такой возможности. Думаю, новый президент, особенно потому, что он не был избран народом Донбасса, должен послать сигнал всей стране. И не уверена, что сигнал с оружием является правильным. Мир - это слоган, который он использовал в своей предвыборной кампании. И это тот сигнал, который должен быть послан", - сказала она.

Позднее, выступая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", Захарова охарактеризовала нынешнюю ситуацию в политическом поле Украины как "транзит от предвыборных обещаний к ощущению себя во власти". "Это попытки осознать, что такое власть, что такое власть на Украине, а этот особое явление, как двигаться в этой ситуации, в этой системе и куда", - отметила она, подчеркнув, что время работает против нынешней администрации президента Украины.

5 июня состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. По ее итогам представители ДНР и ЛНР констатировали наличие "сдержанного оптимизма" относительно риторики Киева и приветствовали усилия украинской стороны в перезагрузке команды переговоров. Полпред Киева в контактной группе Леонид Кучма в свою очередь отметил, что заседания рабочих групп впервые прошли конструктивно.