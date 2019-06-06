Эксперт: заседания комиссий Госсовета с участием губернаторов бесспорно эффективны

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Формат общения федерального центра с главами регионов РФ в рамках заседаний комиссий Государственного совета показывает свою эффективность. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

"Госсовет существует уже довольно долго, появились его многочисленные комиссии, появились механизмы работы этих комиссий. Это, по-моему, правильно и разумно. Наверное можно их сделать еще более эффективными, но они бесспорно эффективны", - сказал Журавлев.

По его словам, такие встречи являются площадкой, на которой можно сверить проблемы и потребности регионов и федерации. "Допустим, нужно разрешать коммерческие кредиты для регионов. Чтобы в этом разобраться, позиция Минфина РФ совершенно плоха, потому что она односторонняя. Этого недостаточно - нужно услышать губернатора", - пояснил Журавлев.

Он подчеркнул, что "такие встречи совершенно не являются декоративными, потому что губернаторы - это позиция регионов". "Другой вопрос, что сам диалог одного человека с 85 в широком смысле, я не о сегодняшней встрече, - он технологически сложен. В любом разговоре гораздо легче говорить один на один, чем с большим кругом лиц. Тут есть сложности, но механизм обкатывается все больше и больше", - сказал политолог.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось заседание консультативной комиссии Госсовета с участием первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и глав регионов. Стороны обсуждали реализацию национальных проектов, а также возможности и устойчивость региональных бюджетов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.