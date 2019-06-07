Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

ЧИТА, 7 июня. /ТАСС/. Врио главы Забайкальского края Александр Осипов в пятницу сдал в избирательную комиссию региона документы для участия в предстоящих выборах губернатора в качестве самовыдвиженца, передает корреспондент ТАСС из краевого избиркома.

"[Это решение] вызревало медленно, и я изначально говорил, что буду принимать решение, исходя из мнения людей", - сказал Осипов журналистам после того, как сдал документы. Он добавил, что, несмотря на самовыдвижение, считает, что идет на выборы от партии - "от партии забайкальцев".

Осипов ранее неоднократно заявлял, что для принятия решения об участии в выборах должен заручиться поддержкой жителей края. При этом в мае руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров сообщал, что, по данным социологического исследования, 84% избирателей в Забайкалье готовы поддержать врио главы региона на выборах. Несмотря на данные ВЦИОМ, администрация Осипова накануне организовала в региональных СМИ и соцсетях опрос, подавляющее большинство участников которого также поддержали выдвижение Осипова в губернаторы.

В апреле законодательное собрание Забайкалья приняло законопроект, разрешающий кандидатам в губернаторы региона выдвигаться на этот пост самостоятельно, без участия партий. Кандидату-самовыдвиженцу для дальнейшего участия в предвыборной кампании нужно будет собрать 0,5% подписей от числа зарегистрированных избирателей - около 4 тыс. Если избирком одобрит собранные подписи, кандидату предстоит пройти "муниципальный фильтр" - заручиться поддержкой 8% глав и депутатов муниципалитетов. Речь идет о 350 подписях из 27 муниципальных образований, которые представляют три четверти всех муниципалитетов Забайкальского края.

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Осипова врио главы региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября, в единый день голосования.

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